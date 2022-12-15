الفاف تكشف تعيينات حكام مباريات كأس الجمهورية

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” اليوم الخميس، عن تعيينات حكام مباريات المتبقية من الدور الـ32، والدور الـ16 لكأس الجمهورية.

وحسب موقع الفاف، تم تعيين الحكم بوكواسة، لإدارة قمة الدور الـ16 والتي ستجمع أمل الأربعاء، بأولمبي الشلف.

كما سيدير الحكم بوكواسة هذا اللقاء، بمساعدة كل من سليماني، مساعد اول،رواق حكم مساعد ثاني، بالغضافة لميخالدي حكم رابع.

ومن جهة أخرى تم كشف اسماء الحكام المعنيين بإدارة المباريات الستة المتأخرة عن الدور الـ32 من كأس الجمهورية.

وجاءت تعيينات حكام هذه المباريات من منافسة كأس الجمهورية، كاملة على النحو التالي: