الفاف تكشف تفاصيل اجتماع عمارة-بلماضي بعد نكسة الكان !

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الإثنين عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، بالناخب الوطني جمال بلماضي.

وأضاف بيان الموقع الرسمي للفاف أن الرجل الأول في الفاف اجتمع بالكوتش جمال عقب نهاية منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وتناقش الرجلان حول حصيلة مُشاركة الخضر في الكان والتي غادرها أشبال بلماضي من الدور الأول.

هذا إضافة إلى الحديث حول التحضير لمواجهتي الكاميرون ذهابا وإيابا المُقررتان خلال شهر مارس المقبل.