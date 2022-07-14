الفاف تكشف تفاصيل زيارة رئيس الكاف المرتقبة إلى الجزائر

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف“، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الزيارة المرتقبة لرئيس الكاف إلى الجزائر، يوم السبت المقبل 16 جويلية و الاحد 17 جويلية 2022.

وقال أعلى هيئة كروية في الجزائر. أن رئيس الكاف باتريس ماوتسيبي سيحل بالجزائر رفقة كل من فيرون موسنيغو ونائب الرئيس سيدو مبومبو نشوا نجويا. كما سيرافقه رئيس إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم وأعضاء من اللجنة التنفيذية لـ “الكاف” يتقدمهم عبد الحكيم شلماني.

كما سيستقبل المسؤولين رئيس الفاف جهيد زفيزف وأعضاء المكتب الفيدريالي.

وقالت الفاف أن ماوتسيبي سيحضر. لقاءات مع المسؤولين ويقوم ببعض الزيارات لبعض البنى التحتية خلال اقامته في الجزائر العاصمة.

كما سيجري رئيس اعلى هيئة كروية في افريقيا. عدد من المحادثات مع الرئيس الجديد لـ “الفاف” واعضاء المكتب الفيديرالي حول القضايا المهمة أبرزها الشان الذي سيقام بالجزائر لأقل من 17 سنة.

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