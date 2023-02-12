الفاف تكشف تفاصيل فوز حشيشي برئاسة رابطة كل القدم داخل القاعات

نشرت الفاف في بيان لها اليوم الأحد، عملية التصويت بتفاصيلها التي تم على إثرها تعيين حشيشي محمد صالح رئيسا لرابطة كرة القدم داخل القاعات.

وقالت أن حشيشي محمد صلاح حصل على 70 صوتا، فيما حصل الشريف مسعود على 12 صوتا فقط؟

كما قالت الفاف أن عدد الأصوات الملغاة بلغ 5 .

وأكّدت أن أعضاء مكتب الدوري الجديد سيتكون كل من حشيشي رئيس مجلس إدارة و سعدي ربيع عضو خبير.وأضافت آن لالوشي نور الدين سيكون عضو خبير.

كما سيكون ميتيكين أحمد عضوا وممثلا للاتحادات الإقليمية و بوفتة أحمد عضو وممثل اتحادات الولايات إلى جانب كل من مسعودي محمد وسيباك براهيم.

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