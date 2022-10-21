“الفاف” تكشف تفاصيل مواجهتي المنتخب الأولمبي أمام الكونغو

كشفت اليوم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تفاصيل مواجهتي المنتخب الوطني الأولمبي أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذلك لحساب الدور التمهيدي الثاني المؤهل لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة.

حيث ستُلعب مواجهة الذهاب بملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية، كينشاسا، بعد غدا الأحد بداية من الساعة الـ15:30.

بينما تُلعب مواجهة العودة بملعب 08 ماي 1945 بسطيف يوم الـ29 أكتوبر بداية من الساعة الـ18:00.