“الفاف” تكشف تواريخ المباريات المتأخرة

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن تواريخ إجراء المباريات المتأخرة من البطولة المحترفة، للموسم الجاري 2025-2026، وذلك، على هامش اجتماعها الفدرالي الأخير.

وشهدت مرحلة إياب الموسم الحالي، في بدايتها، تأجيل لقاءات ممثلي الجزائر في منافستي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. والبداية كانت بأول جولة والتي تحمل صداما مباشرا بين الرباعي المشارك قاريا.

وتم تحديد يوم الـ 25 مارس الجاري، حسب مخرجات اجتماع المكتب الفدرالي، موعدا لخوض اللقاءين المتأخرين عن الجولة الـ 16 والأولى من إياب الموسم. بين اتحاد العاصمة وضيفه شبيبة القبائل، وشباب بلوزداد والجار مولودية الجزائر.

كما ستقام في الـ 30 مارس الجاري. 3 مباريات متأخرة عن الجولة الـ 17. يتقدمها الداربي الكبير بين المولودية والاتحاد، إلى جانب مواجهة أتليتيك بارادو أمام شباب بلوزداد، وشبيبة القبائل والضيف نجم بن عكنون.

بينما ستقام لقاءات أولمبيك أقبو أمام شبيبة القبائل، ونجم بن عكنون أمام مولودية الجزائر. وشباب بلوزداد أمام اتحاد خنشلة، واتحاد العاصمة - أتليتيك بارادو، المتأخرة عن الجولة الـ 18 يوم الـ 24 أفريل.

وفي الـ 28 أفريل المقبل، تقام 3 لقاءات المتأخرة عن الجولة الـ 19 تجمع بين شبيبة الساورة – شباب بلوزداد، واتحاد خنشلة – اتحاد العاصمة، ومولودية الجزائر – أولمبيك أقبو. وتختتم المواجهات المتأخرة، بقمة نارية في اليوم الموالي. بين شبيبة القبائل والضيف مولودية وهران.