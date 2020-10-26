الفاف تكشف جدول أعمال جمعيتها العامة العادية

سيقعد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الثلاثاء المقبل، بفندق الشيراتون، أشغال جمعيته العامة العادية، أين سيتم التطرق للعديد من النقاط.

وكشف الحساب الرسمي للفاف، أنه سيتم خلال أشغال هذه الجمعية العامة العادية، التطرق للعديد من النقاط.

وتتلخض أبرزها في الموافقة على محضر اجتماع الجمعية بتاريخ 2 ماي 2019، يليها عرض رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، للتقريرين الأدبي، والمالي لسنة 2019، والمصادقة عليهما.

وسيتم أيضا عرض تقرير مدقق الحسابات لسنة 2019، وعرض اعتماد الميزانية المؤقتة للسنة المالية 2020.

وسينشط رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، ندوة صحفية، في ختام أشغال هذه الجمعية العامة العادية.