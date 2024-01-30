الفاف تكشف حقائق وتفاصيل مثيرة بخصوص بلماضي 

ندد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في بيان له، رد فعل الناخب الوطني جمال بلماضي في قضية فسخ عقده.

وقال الإتحاد الجزائري لكرة القدم “نعبر عن أسفنا في طريقة تعامل الناخب الوطني، وتعامله مع الاتحادية الجزائرية بطريقة غير لائقة وغير حاضرة، وهو الذي لم يرد على الفاف لمدة أربع أيام”.

كما أضاف بيان الفاف “إدراكا لثقة المسؤولية والواجب في الحفاظ على مصالح المنتخبات الوطنية وكرة القدم الجزائرية، تدخلت، عبر الرئيس وليد صادي، باستدعاء المدرب الوطني جمال بلماضي في بواكي بكوت ديفوار للنقاش معه حول الخيبة والإقصاء”.

وأكدت الفاف انها وضعت كل الإمكانيات و الشروط اللازمة التي سخرتها السلطات العليا، وحتى الاتحادية، إلا أن المنتخب خرج من الدور الأول في ثاني مشواره له في كأس إفريقيا تواليا.

كما أكدت الفاف أن مغادرة بلماضي أرض الوطن، كان عبارة عن فسخ عقد بطريقته الخاصة، موضحة أنه تم طي صفحة بلماضي بشكل نهائيا والبحث عن تحدي جديد حيث قال “سيتم تعيين المدرب القادم قريبا”.