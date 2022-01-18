الفاف تكشف حقيقة جلب راقٍ للمنتخب الوطني

أصدرت الفاف، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا تنفي فيه وبشكل قطعي، ما تم تداوله، عن طلبها لراق للتواجد مع المنتخب الوطني.

كما إستنكرت الفاف، في سياق متصل، قيام البعض بربط أسمائهم بالخضر. مؤكدة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأشارت في نهاية المطاف، إلى أن زملاء رياض محرز يمتلكون الإيمان اللازم، ويسعون للدفاع عن حظوظهم فوق أرضية الميدان بفضل العمل الذي يقومون به وقوة شخصيتهم على الملعب.

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وتحصّلت النهار حصريا على فيديو للراقي المعروف بـ”إبن الشنفرة” يتحدث من خلاله عن سبب تعثر المنتخب الوطني. خلال مباريات كأس إفريقيا للامم، حيث ظهر متاثرا بعد خسارة الخضر اليوم.

كما تحدث إبن الشنفرى في الفيديو أنه وبعد وفاة الراقي بلحمر الذي كان يتنقل مع الخضر في مبارياتهم لا يوجد راق آخر يتنقل معهم. وقال إبن الشنفرى “بالرغم من انني لا أتابع كرة القدم لكن شاهدت مباراة المنتخب الوطني”.و”تفرجت كيف عانى الخضر أمام مرمى المنافس دون نتيجة وإحراز هدف”.

وتابع إبن الشنفرى “شاهدت ان المنتخب الوطني يعاني من العين اكثر من السحر”. “وأنا هنا مستعد للذهاب إلى الكاميرون من اجل فك اللغز”.

كما وجه إبن الشنفرى نداء انه مستعد للذهاب إلى الكاميرون في حال إستخرج له جواز السفر من اجل الوقوف مع الخضر لفك عقدة التهديف.

وانتهت مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا الإستوائية بهزيمة الخضر في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

المواجهة التي لعبت بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية لحساب الجولة الثانية من المجموعة E انتهت بنتيجة هدف دون رد.

الدقيقة الـ70 شهدت تسجيل “إيستيبان فيرنانديز أوباينغ أوبونو” الهدف الوحيد لغينيا الإستوائية.

ترتيب المجموعة:

1-كوت ديفوار 4 نقاط.

2-غينيا الإستوائية 3 نقاط.

3-سيراليون 2 نقاط.

4-الجزائر 1 نقاط.