الفاف تكشف حكام الجولة ال21 من الرابطة المحترفة الأولى

الرياضة
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الفاف تكشف حكام الجولة ال21 من الرابطة المحترفة الأولى صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشفت اليوم الأربعاء اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم عن تعيينات الحكام  للجولة الـ21 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس و الجولة 22 من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية.

حكام الجولة ال21 من المحترف الأول:

حكام الجولة ال22 من المحترف الثاني:


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