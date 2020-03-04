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الفاف تكشف حكام الجولة ال21 من الرابطة المحترفة الأولى
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كشفت اليوم الأربعاء اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم عن تعيينات الحكام للجولة الـ21 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس و الجولة 22 من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية.
حكام الجولة ال21 من المحترف الأول:
حكام الجولة ال22 من المحترف الثاني:
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