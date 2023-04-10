الفاف تكشف حكام المباريات المتأخرة عن البطولة المحترفة

حددت لجنة التحكيم، أسماء الحكام المعنيين بإدارة ثلاثة مباريات متأخرة عن الجولتين الـ17 والـ19 من البطولة المحترفة.

ونشرت الفاف عبر موقعها الرسمي، تعيينات حكام هذه المباريات المتأخرة، حسب ما حددته لجنة التحكيم.

كما كشفت الفاف، عن تعيين الحكم نادر، ومساعديه سراج، وبلحوسين، لإدارة المباراة المتأخرة عن الجولة الـ19، بين نجم مقرة، ومولودية الجزائر، والمقررة غذا الثلاثاء.

وأختير الحكم بوخالفة، ومساعديه صهبي، وحلام، لإدارة المباراة المتأخرة عن الجولة الـ17، والتي تجمع اتحاد العاصمة، باتحاد خنشلة، يوم الأربعاء.

وسيدير الحكم ابرير، بمساعدة شلالي، وبلقاسم، المباراة المتأخرة عن الجولة الـ17، والمقررة يوم الخميس، بين شباب بلوزداد، ونادي بارادو.