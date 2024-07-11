الفاف تكشف رزنامة البطولة المحترفة للموسم الكروي 2024-2025

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء الرزنامة الكاملة للموسم الكروي الجديد من البطولة المحترفة لكرة القدم.

وحسب ما نشره الموقع الرسمي لـ”الفاف”، سيفتتح حامل لقب البطولة، فريق مولودية الجزائر، مشواره في الموسم الجديد بقمة كروي ستجمعهم بمضيفهم شبيبة القبائل.

كما ستشهد هذه الجولة الأولى من المومس الجديد للبطولة المحترفة، قمة كروية أخرى، ستجمع اتحاد العاصمة، بالضيف فريق شباب بلوزداد.

وجاءت الرزنامة الكاملة للبطولة المحترفة في موسمها الجديد 2024-2025، كاملة على النحو التالي: