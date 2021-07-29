“الفاف” تكشف صيغة وتاريخ انطلاق الرابطة المُحترفة 2021/2022

كشفت اليوم الخميس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم عن صيغة الموسم المُقبل من الرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم وكذا موعد انطلاق الموسم الكروي.

قرارات المكتب الفيدرالي المُنعقد اليوم الخميس:

-انطلاق بطولة موسم 2021-2022 في ال23 أكتوبر 2021.