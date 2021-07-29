“الفاف” تكشف صيغة وتاريخ انطلاق الرابطة المُحترفة 2021/2022
بقلم حواز عبد النور
كشفت اليوم الخميس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم عن صيغة الموسم المُقبل من الرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم وكذا موعد انطلاق الموسم الكروي.
قرارات المكتب الفيدرالي المُنعقد اليوم الخميس:
-انطلاق بطولة موسم 2021-2022 في ال23 أكتوبر 2021.
-المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة السيد شرف الدين عمارة يؤكد مواصلة بطولة الموسم الحالي حتى نهايتها.
-كما حدد المكتب الفدرالي تاريخ انطلاق البطولة للموسم 2021-2022 بتاريخ 23 أكتوبر 2021 وفق صيغة الرابطة الواحدة من 18 فريقا تلعب ذهابا وإيابا.
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