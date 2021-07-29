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الرياضة

“الفاف” تكشف صيغة وتاريخ انطلاق الرابطة المُحترفة 2021/2022

بقلم حواز عبد النور
“الفاف” تكشف صيغة وتاريخ انطلاق الرابطة المُحترفة 2021/2022
إجتماع أعضاء المكتب الفيدرالي
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كشفت اليوم الخميس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم عن صيغة الموسم المُقبل من الرابطة الوطنية المُحترفة  لكرة القدم وكذا موعد انطلاق الموسم الكروي.

قرارات المكتب الفيدرالي المُنعقد اليوم الخميس:

-انطلاق بطولة موسم 2021-2022 في ال23 أكتوبر 2021.

-المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة السيد شرف الدين عمارة يؤكد مواصلة بطولة الموسم الحالي حتى نهايتها.

-كما حدد المكتب الفدرالي تاريخ انطلاق البطولة للموسم 2021-2022 بتاريخ 23 أكتوبر 2021 وفق صيغة الرابطة الواحدة من 18 فريقا تلعب ذهابا وإيابا.

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