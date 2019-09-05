الفاف تكشف عن أرقام حليش مع الخضر قبل مباراته الأخيرة

نشرت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، مسيرة الدولي الجزائري رفيق حليش رفقة الخضر.

ووضعت “الفاف” صورة لحليش وبها أهم الأرقام مع المنتخب الوطني طيلة السنوات التي قضاها مع “الأفناك” وتوجت في الختام بكأس إفريقيا.

حليش لعب “للخضر” 40 لقاء بين الودي والرسمي من بينها 7 مباريات في “المونديال” و9 في “الكان” والبقية في تصفيات البطولتين والودية.

خريج النصرية سجل مع الخضر 3 أهداف هدف في كاس العالم والثاني في كاس افريقيا أما الثالث كان في تصفيات كأس القارة “السمراء”.

وشارك مدافع موريننسي البرتغالي، في بطولتين لكأس العالم و4 مرات في كاس إفريقيا أخرها بمصر جويلية 2019 أين كان بطلها المنتخب الوطني.

ويعتبر حليش من بين أكثر لاعبي “محاربي الصحراء” لعبا في كاس العالم بواقع 7 مباريات كانت أخرها أمام ألمانيا بالبرازيل 2014 .

تجدر الإشارة أن حليش سيخوض أخر مباراة له مع “الخضر” هذا الإثنين على ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة أمام البنين في مقابلة ودية تكريمية للمدافع.