الفاف تكشف عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الرابطة المحترفة لكرةالقدم

أعلنت “الفاف” عن القائمة النهائية، للأسماء المرشحة لرئاسة الرابطة المحترفة لكرةالقدم، وكذا الأعضاء المرشحين من المحترف الأول والثاني للمكتب التنفيذي.

وكشفت الفاف، اليوم الجمعة، عبر موقعها الرسمي، أنه وبعد دراسة جميع الطعون، تم اعتماد أربعة أسماء للترشح لانتخابات الرابطة المحترفة.

وشملت القائمة المعتمدة من طرف “الفاف” أسماء كل من: أعراب عزالدين، المورو محمد، لحلو مراد، وعبد الحكيم مدوار.

وفيما يخض الأعضاء المرشحين من الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية، لانتخابات المكتب التنفيذي للرابطة فضمت القائمة.

من الرابطة المحترفة الأولى: أدرار أكلي (م.بجاية)، بلعباس عبد الحفيظ (م.وهران)، بن عبد الرحمان نسيم (ش.القبائل)، مسعودان جمال، سخري محمد (أ.المدية).

ومن الرابطة المحترفة الثانية: بوعلام محمد (م.سعيدة)، هرادة مبروك (م.العلمة)، زعيم عبد الباسط (ا.عنابة)، بلقيدوم فاروق (ر.القبة).

يذكر أن انتخاب رئيس الرابطة المحترفة، ومكتبها التنفيذي، مقررة في الـ21 جوان الجاري، بالمركز التقني لسيدي موسى.