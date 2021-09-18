الفاف تكشف عن برنامج الخضر خلال شهر أكتوبر

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم عن برنامج المنتخب الوطني خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، أين سيواجه أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي منتخب النيجر يوم 8 أكتوبر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، ومباراة العودة يوم 11 أكتوبر بملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة النيجرية نيامي.

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