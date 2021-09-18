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الرياضة

الفاف تكشف عن برنامج الخضر خلال شهر أكتوبر

بقلم يونس رزيق
الفاف تكشف عن برنامج الخضر خلال شهر أكتوبر
تشكيلة المنتخب الجزائري
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كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم عن برنامج المنتخب الوطني خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، أين سيواجه أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي منتخب النيجر يوم 8 أكتوبر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، ومباراة العودة يوم 11 أكتوبر بملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة النيجرية نيامي.

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