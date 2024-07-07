الفاف تكشف عن برنامج الخضر في تصفيات كان 2025

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن البرنامج الكامل لـ “الخضر” في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسيشرع المنتخب الوطني في برنامجه التأهيلي بمواجهة غينيا الاستوائية داخل القواعد فيما يواجه ليبيريا خارج القواعد من 2 إلى 10 سبتمبر 2024.

كما سيواجه لاعبو الخضر منتخب الطوغو في لقاء الذهاب داخل القواعد و لقاء الإياب خراج القواعد من 7 إلى 15 أكتوبر 2024.

إلى جانب ذلك، سيتواجه كتيبة الناخب الوطني بيتكوفيتش منتخب غينيا الاستوائية خارج القواعد في حين سيواجه منتخب ليبيريا داخل القواعد.

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