“الفاف” تكشف عن برنامج “الخضر” في تونس

ستشد تشكيلة المنتخب الوطني ظهر اليوم الأحد، الرحال نحو الأراضي التونسية، تحسبا لمواجهة الغد أمام النيجر، ضمن الجولة الـ 4 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023.

وخاضت سهرة أمس السبت، التشكيلة الوطنية آخر حصة تدريبية لها بمركز سيدي موسى، والتي انطلقت في حدود الساعة 20:00 واستمرت لساعتين من الزمن، بتعداد مكتمل، واختتمت ببرنامج عمل خاص للحراس.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بأن أشبال جمال بلماضي، سيغادرون اليوم الأحد، أرض الوطن نحو تونس، عبر طائرة خاصة عند الساعة الـ 13:00.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن رفقاء القائد محرز، سيجرون حصة تدريبية سهرة اليوم انطلاقا من الساعة الـ 20:00، على ملعب “حمادي العرقبي” برادس، الذي سيحتضن لقاء الغد أمام النيجر.

في حين أفادت “الفاف” في بيان عبر موقعها الالكتروني، بأن الاجتماع الفني الخاص بالمواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 4 من مجموعات تصفيات “كان” 2023، مرتقب سهرة اليوم بداية من الساعة 22:00.