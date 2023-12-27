الفاف تكشف عن برنامج الخضر قبل سفرية كوت ديفوار 

كشفت الفاف، اليوم الأربعاء، عبر بيان لها على الموقع الرسمي عن برنامج الخضر الاستعدادي لكأس امم افريقيا التي ستنطلق في 13 جانفي و تنتهي في 11 فيفري.

وقالت الفاف أن الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه سينطلقون في تربص الطوغو بداية من 1 إلى 10 جانفي حيث سيتم تنظيم مباراتين وديتين بين المنتخب الوطني الأول أمام المنتخب الوطني الأول للطوغو يوم 5 جانفي 2024.

فيما ستلعب المباراة الثانية يوم 9 جانفي 2024 أمام منتخب بورندي، فيما سيتنقل القائد رياض محرز و رفقائه يوم 10 جانفي إلى بواكي في كوت ديفوار.

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