الفاف تكشف عن برنامج الخضر قبل مواجهة السنغال

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” اليوم الخميس عن البرنامج الذي سطّره الناخب الوطني مجيد بوقرة الاستعدادي لنهائي الشان.

وقالت الفاف أن مجيد بوقرة برمج حصة فيديو بداية من 17:45 سا، كما أضافت ان الحارس شعال و رفقائه سيشرعون في الحصة التدريبية الاستعدادية لمواجهة السنغال بداية من 18:00 سا.

كما قرّرت الفاف برمجة منطقة مختلطة بداية من 18:00 سا لمدة 15 دقيقة فقط. قبل العودة إلى التدريبات والفحص الطبي.

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