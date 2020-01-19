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الفاف تكشف عن برنامج الخضر 2020-2021

الرياضة
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الفاف تكشف عن برنامج الخضر 2020-2021
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الإتحاد الجزاري لكرة القدم “الفاف”، عن البرنامج الجديد للمنتخب الوطني الجزائري، خلال سنتي 2020 و2021.

وأوضح الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، أنه تم إجراء بعض التغييرات علىى برنامج الخضر، بالنظر لتقديم موعد اجراء نهائيات كان 2021.

وتماشيا مع التاريخ الجديد المحدد من طرف “الكاف”، تم إعادة ضبط برنامح أشبال جمال بلماضي، لما يتماشى مع التواريخ الجديدة “لكان 2021”.

ونشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، البرنامج الكامل الذي سيسير عليه المنتخب الوطني، في تصفيات “كان 2021″، ومونديال 2022. بما في ذلك المواجهات الودية.

وجاء البرنامج الجديد للمنتخب الوطني، كاملا على النحو التالي:


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