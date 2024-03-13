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الرياضة

الفاف تكشف عن برنامج الدورة الودية الدولية للخضر أقل من 20 سنة

بقلم فيصل زيان بوزيان
الفاف تكشف عن برنامج الدورة الودية الدولية للخضر أقل من 20 سنة
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كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الثلاثاء، عن برنامج الدورة الدولية الودية، التي سيخوضها المنتخب الوطني لأقل من 20 خلال التوقف الدولي الخاض بشهر مارس الجاري.

خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 26 مارس الجاري، والتي ستنظم في 3 ملاعب بأرض الوطن وهم: ملعب 5 جويلية، ملعب مصطفى تشاكر، ملعب سالم مبروكي بالرويبة.

وسيشارك في هذه الدورة الودية كل من منتخبات مصر، موريتانيا، وتونس، التي من المنتظر أن تحل وفود منتخباتها بأرض الوطن الأربعاء المقبل للمشاركة في هذه الدورة الودية.

ونشرت “الفاف” جدول مباريات هذه الدورة الدولية الودية لمنتخبات أقل من 20 سنة، والذي سيكون على النحو التالي:

Peut être une image de ‎carte et ‎texte qui dit ’‎الجزائ دم FEDERATION FOOTBALL ALGERIAN الجزائر الدورة الدولية للمحاربين الصغار TOURNAMENT WARRIORS YOUTH INTERNATIONAL THE تونس vS الجزائر 22:00 ملعب مصطفى تشاكر البليدة 2024-03-22 موريتانيا VS مصر 2024-03-22 سا 22:00 ملعب ساله مبروكي الرويبة مصر VS الجزائر 2024 سا 22:00 ملعب مصطفى تشاكر البليدة موريتانيا VS تونس 2024-03-24 سا 22:00 ملعب سالم مبروكي الرويبة vS موريتانيا جويلية 1962 الجزائر الجزائر + 2024-03-2 سا 22:00 ملعب تونس VS مصر 2024- سا 22:00 ملعب مصطفى تشاكر البليدة D CHERY ALGERIE SERPORT موبيليس mobilis OFFICIEL PARTENAIRE سوناطراک ASPETAR sonatrach ALRAYANE‎’‎‎

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