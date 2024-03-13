الفاف تكشف عن برنامج الدورة الودية الدولية للخضر أقل من 20 سنة

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الثلاثاء، عن برنامج الدورة الدولية الودية، التي سيخوضها المنتخب الوطني لأقل من 20 خلال التوقف الدولي الخاض بشهر مارس الجاري.

خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 26 مارس الجاري، والتي ستنظم في 3 ملاعب بأرض الوطن وهم: ملعب 5 جويلية، ملعب مصطفى تشاكر، ملعب سالم مبروكي بالرويبة.

وسيشارك في هذه الدورة الودية كل من منتخبات مصر، موريتانيا، وتونس، التي من المنتظر أن تحل وفود منتخباتها بأرض الوطن الأربعاء المقبل للمشاركة في هذه الدورة الودية.

ونشرت “الفاف” جدول مباريات هذه الدورة الدولية الودية لمنتخبات أقل من 20 سنة، والذي سيكون على النحو التالي: