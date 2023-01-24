الفاف تكشف عن برنامج المنتخب المحلي استعدادا للمواجهة المرتقبة

كشفت الفاف عن برنامج المنتخب الوطني المحلي الاستعدادي لمباراة كوت ديفوار في ربع نهائي الشان بـ “نيلسون مانديلا”.

وقالت في بيان لها عبر الموقع الرسمي، إنّ الناخب الوطني مجيد بوقرة سيخضع لاعبيه لجلسة فيديو بداية من 16:45 سا، قبل الشروع في التدريبات على 17:00 سا.

كما سيمنح مجيد بوقرة الفرصة للإعلاميين لمتابعة تدريبات المنتخب الوطني دون أخذ تصريحات في المنطقة المختلطة.

و أكّدت في ذات البيان، اللاعبون سيخضعون لجلسة علاج بداية من 21:30 سا إلى 23:30 سا.

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