“الفاف” تكشف عن برنامج المنتخب المحلي قبل مواجهة اثيوبيا

كشفت “الفاف”، اليوم الأحد، عن برنامج المنتخب المحلي بقيادة المدرب مجيد بوقرة في إطار الاستعدادات لمواجهة اثيوبيا الثلاثاء المقبل.

وسيتدرّب زملاء المدافع كداد، بداية من الساعة 11:30 في صالة رياضية، قبل الخضوع إلى جلسة فيديو والعودة مباشرة إلى الصالة الرياضية.

في حين برمجت الحصة التدريبية بداية من الساعة السادسة، قبل أن تفتح التدريبات لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة فقط.

يذكر، ان المنتخب الوطني يتواجد على رأس المجموعة التي تضم كل من اثيوبيا و الموزمبيق. و منتخب ليبيا الذي تبارى معه في لقاء الافتتاح.

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