“الفاف” تكشف عن برنامج محليي الخضر قبل مواجهة موزمبيق

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، عن برنامج اليوم الخميس الذي سيعتمد عليه المدرب مجيد بوقرة قبل مواجهة موزمبيق.

و سيخضع اللاعبون إلى برنامج “الماجيك” بالتنقل بداية من 11:30 ساعة إلى صالة الرياضة، ثم الخضوع إلى حصة فيديو و بعد العودة إلى صالة الرياضة مجددا.

كما قالت “الفاف” أن اللاعبون سيباشرون التدريبات بداية من 18:00 سا وبعدها يتنقلون لمقابلة رجال الإعلام في المنطقة المختلطة.

وسيختتم “الماجيك” و لاعبيه برنامج اليوم بالخضوع إلى حصة علاجية للتخلص من الإصابات الخفيفة التي تلقاها اللاعبون في مباراة إثيوبيا.

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