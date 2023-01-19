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الرياضة

“الفاف” تكشف عن برنامج محليي الخضر قبل مواجهة موزمبيق

بقلم عزيز طالبي
“الفاف” تكشف عن برنامج محليي الخضر قبل مواجهة موزمبيق
"الفاف"
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كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، عن برنامج اليوم الخميس الذي سيعتمد عليه المدرب مجيد بوقرة قبل مواجهة موزمبيق.
و سيخضع اللاعبون إلى برنامج “الماجيك” بالتنقل بداية من 11:30 ساعة إلى صالة الرياضة، ثم الخضوع إلى حصة فيديو و بعد العودة إلى صالة الرياضة مجددا.
كما قالت “الفاف” أن اللاعبون سيباشرون التدريبات بداية من 18:00 سا وبعدها يتنقلون لمقابلة رجال الإعلام في المنطقة المختلطة.
وسيختتم “الماجيك” و لاعبيه برنامج اليوم بالخضوع إلى حصة علاجية للتخلص من الإصابات الخفيفة التي تلقاها اللاعبون في مباراة إثيوبيا.

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