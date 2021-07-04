الفاف تكشف عن تأجيل مونديال “مونتياغو” 

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تلقيه مراسلة من منظمي مونديال “مونتياغو” تعلمه بإلغاء الطبعته الـ49، من هذا المونديال.

وأرجعت الهيئة المنظمة لهذا المونديال، حسب “الفاف”، إلغاء هذه الطبعة لتفشي فيروس “كوفيد 19″، واستحالة تنقل المنتخبات المشاركة.

وتقرر تأجيل هذه الطبعة من مونديال “مونتياغو”، والتي كانت مقررة شهر أوت الجاري، إلى العام المقبل، على أمل تحسن الوضع الصحي في العالم.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 16 عاما، كان مرشحا للمشاركة في هذه المنافسة الموسم الماضي، قبل أن يتم تأجيلها لذات السبب.