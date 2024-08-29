“الفاف” تكشف عن تاريخ جديد لموعد انطلاق البطولة المحترفة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، عن اجراء تعديل على موعد انطلاق البطولة المحترفة في موسمها الجديد 2024-2025.

ونشرت “الفاف” بيان عبر موقعها الرسمي، تضمن مخرجات الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي المنعقد يوم أمس الأربعاء، بمركز سيدي موسى.

ووفق بيان “الفاف”، ناقش المكتب الفيدرالي، تحضيرات انطلاق الموسم الجديد من البطولة المحترفة، والمقررة يوم 19 سبتمبر المقبل.

وكانت الرابطة المحترفة، قد أعلنت في وقت سابق، عن تأجيل موعد انطلاق البطولة المحترفة لموسم 2024-2025، من تاريخ 14 إلى 21 سبتمبر.