الفاف تكشف عن تعيينات حكام الجولة الرابعة من المحترف الأول

كشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، عن تعيينات حكام الجولة الرابعة من المحترف الأول، والتي ستشهد مواجهات في القمة.

واختارت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم قاموح، لإدارة الداربي العاصمي الذي سيجمع شباب بلوزداد، بنصر حسين داي، بمساعدة تامرابط، وبويمة، بالإضافة لعزرين، كحكم رابع.

ومن جهة أخرى سيتولى الحكم بوتراع، بمساعدة بن علي، وحالم، إدارة القمة الثانية من هذه الجولة، والتي ستجمع مولودية الجزائر، بشباب قسنطينة.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تعيينات حكام هذه الجولة، والتي جاءت كاملة على النحو التالي: