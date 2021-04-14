الفاف تكشف عن جدول أعمال الجمعية العامة الانتخابية

يعقد الاتحاد الجزائري لكرة القدم جمعيته العامة الإنتخابية لإنتخاب الرئيس الجديد وأعضاء المكتب الفدرالي الجديد لعهدة (2021-2025) غدا الخميس.

وحسب ما جاء في بيان الفاف فإن الجمعية العامة الانتخابية ستجرى بفندق “الشيراطون” بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة (22:00).

وفي ما يلي جدول أعمال الجمعية العامة الانتخابية: