الفاف تكشف عن جدول أعمال الجمعية العامة الانتخابية

يعقد الاتحاد الجزائري لكرة القدم جمعيته العامة الإنتخابية لإنتخاب الرئيس الجديد وأعضاء المكتب الفدرالي الجديد لعهدة (2021-2025) غدا الخميس.
وحسب ما جاء في بيان الفاف فإن الجمعية العامة الانتخابية ستجرى بفندق “الشيراطون” بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة (22:00).
وفي ما يلي جدول أعمال الجمعية العامة الانتخابية:
- التحقق من مطابقة الدعوة وتركيب الجمعية العمومية.
- تعيين أعضاء لمراقبة المحاضر (مكتب الجلسة).
- إقرار جدول الأعمال.
- كلمة رئيس لجنة الإنتخابية
- تعيين مكتب التصويت
- عرض المرشح لرئاسة برنامجه
- الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
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