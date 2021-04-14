الفاف تكشف عن جدول أعمال الجمعية العامة الانتخابية

الرياضة
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الفاف تكشف عن جدول أعمال الجمعية العامة الانتخابية
بقلم أمير بهلول

يعقد الاتحاد الجزائري لكرة القدم جمعيته العامة الإنتخابية لإنتخاب الرئيس الجديد وأعضاء المكتب الفدرالي الجديد لعهدة (2021-2025) غدا الخميس.

وحسب ما جاء في بيان الفاف فإن الجمعية العامة الانتخابية ستجرى بفندق “الشيراطون” بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة (22:00).

وفي ما يلي جدول أعمال الجمعية العامة الانتخابية:

  1. التحقق من مطابقة الدعوة وتركيب الجمعية العمومية.
  2. تعيين أعضاء لمراقبة المحاضر (مكتب الجلسة).
  3. إقرار جدول الأعمال.
  4. كلمة رئيس لجنة الإنتخابية
  5. تعيين مكتب التصويت
  6. عرض المرشح لرئاسة برنامجه
  7. الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

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