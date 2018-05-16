الفاف تكشف عن حكام الجولة الأخيرة من المحترف الأول

نشر الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أسماء الحكام المعنيين، بإدارة مباريات الجولة الـ30 والأخيرة من المحترف الأول.

وقررت لجنة الفيدرالية للتحكيم، تعيين زواوي، كحكم رئيسي للمباراة الأخيرة لبطل هذا الموسم شباب قسنطينة، أمام نادي بارادو، بمساعدة عوينة، بويمة، وبوسعدية كحكم رابع.

في حين سيدير المباريات المتبقية كل من:

مولودية وهران – شبيبة القبائل (ابرير حكم رئيسي، شلالي، بلقاسم، صهواجي حكم رابع)

إتحاد العاصمة – إتحاد البليدة (نادر حكم رئيسي، بوحاسون،مسالي، سرجان حكم رابع)

أولمبي المدية –نصر حسين داي (سعيدي حكم رئيسي، حاج سعيد، ميراوي محتوك، حكم رابع)

شباب بلوزداد – دفاع تاجنانت (بوزرارة حكم رئيسي، رحمون، ياحي، اعمر خوجا حكم رابع)

وفاق سطيف – إتحاد بلعباس (بوست حكم رئيسي، أسكلو، فليجا، مغاني حكم رابع)

إتحاد بسكرة – إتحاد الحراش (أوكيل، حكم رئيسي، أعراف، لعريبي، عوينة حكم رابع)

مولودية الجزائر – شبيبة الساورة (براهيمي، حكم رئيسي، سلاوادجي، شابالا، حنصال حكم رابع).