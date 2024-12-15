“الفاف” تكشف عن حكام المباريات المتأخرة

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن تعيينات حكام اللقاءات المتأخرة عن الجولات الـ 7 والـ 9 والـ 10، من البطولة المحترفة، المقرر إجراؤها بعد غدٍ الثلاثاء.

وعينّت ذات اللجنة، الحكم حركات لإدارة لقاء شباب بلوزداد والضيف شبيبة الساورة. المتأخر عن الجولة الـ 7، بمساعدة كل من غزلان وزيتوني، فيما سيقود غرفة “الفار”، الحكم صحراوي بمساعدة بويمة.

بينما تم اسناد مهمة إدارة اللقاء المتأخر عن الجولة الـ 9، بين وفاق سطيف وضيفه أتليتيك بارادو، للثلاثي دهار وبوتيبة ورزقة.

فيما تم تعيين الحكم بوجمعة، لإدارة المواجهة المتأخرة عن الجولة الـ 10. بين شبيبة القبائل ومولودية البيض، بمساعدة الثنائي عبان وعريوة، في حين سيشرف على “الفار” الحكم بن يحيى بمساعدة حاج يحيى.