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الرياضة

“الفاف” تكشف عن حكام لقاءات الجولة الـ 11

بقلم محمد لمين صحراوي
“الفاف” تكشف عن حكام لقاءات الجولة الـ 11
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كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن هوية حكام الجولة الـ 11، من البطولة المحترفة الأولى، التي ستلعب يومي الخميس والجمعة.

وعينت لجنة التحكيم التابعة لـ”الفاف” الحكم بن براهم. لإدارة لقاء افتتاح الجولة، المرتقب غدا الخميس، بين شباب بلوزداد والضيف شباب قسنطينة، بمساعدة كل من بوزيت وبوفاسة.

بينما سيدير الحكم مصطفى غربال، الداربي الكبير، المقرر بعد غد الجمعة، بين المولودية والاتحاد، بمساعدة الثنائي قوراري وزرهوني.

وجاءت باقي التعيينات على النحو التالي:

الجولة الـ 11

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