“الفاف” تكشف عن دفتر شروط الأندية المحترفة للموسم المقبل

صادق المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، على دفتر شروط يضم 19 وثيقة، سيتم فرضه على الأندية الوطنية، للحصول على رخصة نادي محترف.

وكشف الموقع الرسمي “للفاف”، أن الإجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، قد صادق على إجراءات جديدة لمنح رخصة نادي محترف، وسيشرع في تطبيقه انطلاقا من الموسم الكروي المقبل 2020/2021.

وأوضح بيان الفاف، أن الإجراءات الجديدة التي ستم اتخاذها لمنح رخصة نادي محترف، تشترط من الأندية ايداع ملف يتكون من 19 وثيقة، خلال الـ15 يوم الأولى من شهر جويلية 2020.

ومن جهة أخرى، دعت “الفاف”، وزارتي الداخلي، والشباب والرياضة، لدعمها، خاصة فيما يتعلق بوضع كميرات المراقبة في الملاعب، وتشكيل لجان الأنصار، الخاصة بالأندية الهاوية.

وشمل الملف الذي كشفت عنه “الفاف” الوثائق التالية: