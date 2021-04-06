الفاف تكشف عن شروط الترشح لخلافة زطشي

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم عن الشروط التي يتوجب توفرها في المترشح الجديد لخلافة الرئيس المنتهية عهدته خير الدين زطشي.

وكشفت لجنة الترشيحات ان الحملة الإنتخابية لمنصب رئيس الفاف و أعضاء مكتبه التنفيذي لعهدة جديدة 2021-2025 ، قد انطلقت ابتداء من اليوم 5 أفريل 2021 .

1- معايير التي يجب توفرها في المترشحين :

يشترط في المترشحين لمنصب رئيس وأعضاء المكتب االفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم شروط الأهلية التالية:

1- أن يكون عضوًا في الجمعية العامة

2- أن يكون جزائري الجنسية

3- ألا يقل عمره عن 30 عامًا

4- التمتع بحقوقهم المدنية.

5- لم يخضع لعقوبة رياضية خطيرة على النحو المنصوص عليه في قوانين ولوائح الاتحاد لكرة القدم و / أو إجراء تأديبي تم إصداره وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها .

6- عدم التعرض لإدانة او جنحة مخلة بالشرف

7- الإلتزام بالمساهمة اتجاه الفاف

8- الحصول على مستوى تكويني ، إما عن طريق المؤهلات الأكاديمية أو من خلال ممارسة منصب ذي مسؤولية أعلى في القطاع العام أو الخاص

9- مارس مسؤوليات في مؤسسات أو اتحادات رياضية لكرة القدم لمدة خمس (05) سنوات متتالية على الأقل

10- الالتزام بالإمتثال لقوانين وأنظمة الاتحاد.

11- احترام مركز المسؤولين الرياضيين المتطوعين المنتخبين

12- يقيم بشكل دائم في الجزائر.

المترشحين الغير مؤهلين لمنصب في هيئات الفاف :

1- الأعضاء المنتخبون في الهياكل والهيئات الوطنية لكرة القدم الذين لم يتم تسرييتحصلوا على ابراء ذمة في نهاية فترة عضويتهم في الجمعية العامة

2 – الأعضاء المنتخبون الذين استقالوا من مناصبهم في هياكل وهيئات كرة القدم الوطنية دون أسباب وجيهة (باستثناء المرض ، والتعيين في الخارج ، وتعدد المناصب الانتخابية أو السياسية) ؛

3 – أعضاء الفاف الذين لم يحضروا ثلاث (03) جمعيات عامة عادية قبل الجمعية العمومية المنتخبة ، دون مبرر.