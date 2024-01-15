“الفاف” تكشف عن ملاعب الدور 32 لكأس الجزائر

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، أمس الأحد، عن تواريخ وملاعب الدور الـ 32 من منافسة كأس الجزائر.

وستلعب 16 مباراة من هذا الدور، يوم الجمعة الـ 2 فيفري المقبل. بينما ستلعب 15 مباراة يوم السبت الـ 3 من نفس الشهر.

في حين أعلنت “الفاف” عن تأجيل قمة الدور الـ 32 بين شباب بلوزداد والمضيف شبيبة القبائل، بسبب مشاركة “أبناء لعقيبة” في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.