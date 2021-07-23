الفاف تكشف عن موعد اجتماع مكتبها الفدرالي

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الفاف اليوم الجمعة، عن موعد انعقاد الإجتماع الشهري لمكتبها الفيدرالي، والمقرر يوم الخميس المقبل.

وكشفت الفاف، عبر موقعها الرسمي، أن شرف الدين عمارة، سيترأس الاجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي.

ومن المقرر أن يتم خلال هذا الإجتماع، المصادقة على محضر الجلسة الماضية، بالإضافة لدراسة تقارير مختلف الرابطات، واللجان الكروية.

يذكر أن اجتماع المكتب الفيدرالي، والمقرر يوم الخميس المقر، سيتم بمقر الفاف بدالي ابراهيم، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.