الفاف تكشف عن موعد الاجتماع الشهري لمكتبها الفيدرالي

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عن موعد انعقاد الاجتماع الشهري لمكتبه الفيدرالي.

وكشفت الفاف، عبر موقعها الرسمي، بأن الاجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي، سيكون يوم الأحد 13 فيفري الجاري.

كما أوضحت الفاف، بأن هذا الاجتماع الشهري، سيعقد انطلاقا من العاشرة صباحا، بمبني دالي ابراهيم، بحضور رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة.

ومن أبرز النقاط التي سيتم مناقشتها خلال هذا الاجتماع، التحضير للجمعية العام العادية، والتحضير لـ”شان 2023″ المقررة بالجزائر.