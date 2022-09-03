الفاف تكشف عن موعد لقاء الجزائر والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

كشفت الفاف عبر بيان لها، اليوم السبت، عن قرارات الإجتماع التقني للمسؤولين عن منافسة كأس العرب لأقل من 17 سنة المقامة بالجزائر.

وقالت أن زملاء المدافع عبد الحق بن ايدير سينطشون مباراة السعودية بداية من الساعة الرابعة و نصف بالتوقيت المحلي.

كما أضافت أن أشبال المدرب ارزقي رمان سيلعبون بالقميص الأبيض المعتاد في حين سيلعب المنافس السعودي بالقميض الأخضر.

وستنشط مباراة الكتيبة الوطنية الإثنين بملعب عبد الكريم كروم في سيق.

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