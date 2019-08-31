الفاف تكشف عن موعد نهائي كأس الجمهورية

حددت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم السبت، الفاتح من ماي 2020 كموعد لإجراء نهائي كأس الجمهورية على الساعة العاشرة ليلا.

وبُرمج الدور الـ32 من 20 إلى 22 ديسمبر على أن تجري عملية قرعة هذا الدور يوم الأحد 8 ديسمبر، وقرعة الدور ثمن النهائي يوم الأحد 12 جانفي.

وفيما يلي توقعات تواريخ كأس الجزائر لموسم “2019-2020”:

– عملية قرعة الدور الثاني و الثلاثين: الأحد 8 ديسمبر 2019

– عملية قرعة الدور ثمن النهائي: الأحد 12 جانفي 2020

– الدور الثاني و الثلاثون: 20-21 و 22 ديسمبر 2019

– الدور السادس عشر: 27-28 و 29 ديسمبر 2019

-الدور ثمن النهائي: 21 و 22 يناير 2020

-الدور ربع النهائي (ذهاب): 11 و 12 فيفري 2020

-الدور ربع النهائي (إياب): 25 و26 فيفري 2020

-الدور نصف النهائي (ذهاب): 17 و 18 مارس 2020

-الدور نصف النهائي (إياب) 31 مارس و 1 أبريل 2020

-الدور النهائي: 1 ماي 2020.