“الفاف” تكشف قائمة اللاعبين المعنيين بتربص منتخب أقل من 20 عاما

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، قائمة لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، المعنيين بالتربص المقبل.

وحسب الموقع الرسمي “للفاف”، وجّه مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، رزيق نادر، الدعوة لـ32 لاعبا، للمشاركة في التربص المقبل.

كما كشف ذات المصدر، بأن هذا التربص المقبل لشبان الخضر، مقرّر في الفترة ما بين 16 إلى 20 أفريل الجاري بالعاصمة.

وضمت قائمة اللاعبين المعنيين بتربص المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، أسماء كل من: