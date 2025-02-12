الفاف تكشف قائمة المرشحين لانتخابات المكتب الفيدرالي لعهدة 2025-2029

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، القائمة الرسمية للمترشحين لانتخبات المكتب الفيدرالي، لعهدة 2025-2029.

وأعلنت “الفاف” عن هذه القائمة، عملا بقانون الانتخبات للاتحاد الجزائري لكرة القدم، المصادق عليه في الجمعية العامة لـ11 جانفي 2025.

وتصدر وليد صادي، هذه القائمة التي كشفت عنها “الفاف”، والتي ضمت أيضا 18 عضوا، من بينهم خمسو احتياطيين.

وضمت قائمة المرشحين لانتخبات المكتب الفيدرالي، الخاصةبالعهدة 2025-2029، والتي يتصدرها وليد صادي، أسماء كل من: