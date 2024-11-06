الفاف تكشف قائمة المنتخب الوطني المعنية بدورة “لوناف” لأقل من 17 عاما

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” اليوم الأربعاء، قائمة لاعبي المنتخب الوطني، المعنية بالمشاركة في دورة “لوناف”، لفئة أقل من 17 عاماً.

ونشرت “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، القائمة التي اختارها مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، عزيز لحوسين، والتي ضمت 20 لاعبا.

وسيفتتح المنتخب الوطني مشواره ضمن هذه الدورة يوم 11 نوفمبر بمواجهة تونس، قبل ملاقاة مصر يوم 14 من نفس الشهر، تليها مواجهة ليبيا يوم 17، وأخيرا المغرب يوم 23 نوفمبر.

يذكر أن هذه الطبعة من دورة لوناف لأقل من 17 عاما، والتي ستجرى بالمغرب، ستكون مؤهلة لنهائيات كأس امم إفريقيا لذات الفئة.

وضمت قائمة المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، والتي ستشارك في دورة “لوناف”، أسماء كل من: