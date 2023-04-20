الفاف تكشف قائمة المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما الخاصة بـ “كان 2023”

كشفت الفاف، اليوم الخميس، قائمة لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، المعنيين بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقررة بالجزائر.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، وجّه الناخب أرزقي رمان، الدعوة لـ26 لاعبا، ضمن هذه القائمة التي كشف عنها.

كما ضمت هذه القائمة، أسماء لاعبين ينشطون محليا، بالإضافة لعدة أسماء أخرى ينشطون في أندية أوروبية.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، يشارك في بطولة أمم إفريقيا المقررة في الجزائر، خلال الفترة ما بين 29 أفريل، إلى 19 ماي 2023.