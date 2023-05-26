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الرياضة

الفاف تكشف قائمة المنتخب الوطني لـ “فوت صال”

بقلم عزيز طالبي
الفاف تكشف قائمة المنتخب الوطني لـ “فوت صال”
المنتخب
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كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم  قائمة المنتخب الوطني الجزائري لـ “الفوت صال” عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وستكون القائمة معنية بتنشيط بطولة كأس العرب التي ستلعب بين فترة  6 و 16 جوان بالمملكة العربية السعودية.

كما يتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب كل من السعودية وليبيا والسودان.

و ستعرف البطولة العربية مشاركة 12 منتخب، الذين يسعى منهم لكتابة التاريخ، ومنهم من يستهدف إعادة سيناريو منتخب ليبيا صاحب اللقب.

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