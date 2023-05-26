الفاف تكشف قائمة المنتخب الوطني لـ “فوت صال”

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قائمة المنتخب الوطني الجزائري لـ “الفوت صال” عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وستكون القائمة معنية بتنشيط بطولة كأس العرب التي ستلعب بين فترة 6 و 16 جوان بالمملكة العربية السعودية.

كما يتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب كل من السعودية وليبيا والسودان.

و ستعرف البطولة العربية مشاركة 12 منتخب، الذين يسعى منهم لكتابة التاريخ، ومنهم من يستهدف إعادة سيناريو منتخب ليبيا صاحب اللقب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti