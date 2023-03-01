الفاف تكشف قائمة حكام المباريات المتأخرة من البطولة
بقلم عزيز طالبي
عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم حكام المباريات المتأخرة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.
و كشفت في بيان لها عبر موقع الفاف اليوم الأربعاء، أن مبارة شباب بلوزداد و هلال شلغوم العيد سيديرها الحكم دخان بمساعدة كل من غدوزري و محمد ركبي إلى جانب ميغيز.
كما قالت أن مباراة شبيبة القبائل و جمعية الشلف سيدريها بن يحي بمساعدة بيوض وحملاوي إلى جانب بوشاكر.
وسيدير مباراة مولودية البيض أمام اتحاد العاصمة الحكم زكرياء مجذوب و وقاموح وبن عميرة إلى جانب خراليفة.
الخميس
ش القبائل – ج الشلف
ه شلغوم العيد – ش بلوزداد
الجمعة
م البيض – إ الجزائر
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