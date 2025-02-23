“الفاف” تكشف قائمة لاعبي المنتخب الوطني داخل القاعة المعنيين بالتربص المقبل

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، قائمة لاعبي المنتخب الوطني داخل القاعة، المعنيين بالتربص المقبل.

ووجه مدرب المنتخب الوطني داخل القاعة، مور الدين بن عمروش، الدعوة لـ20 لاعبا للمشاركة في التربص المقبل.

كمت أوضحت “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، بأن هذا التربص التحضيري، سيجرى في الفترة ما بين 23 إلى 26 فيفيري الجاري.

وضمت قائمة لاعبي المنتخب الوطني داخل القاعة، المعنيين بهذا التربص، أسماء كل من: