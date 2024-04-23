الفاف تكشف قائمة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

أعلن الناخب الوطني لأقل من 20 سنة ياسين مانع عن قائمة اللاعبين الخاصة بالتربص التحضيري الذي سيقام بداية من 24 إلى 29 أفريل بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

وسيخوض المنتخب الوطني التربص المقبل بـ 26 لاعبا الذين سيصلون بداية من الساعة 11 صباحا حسبما كشف عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وتستعد كتيبة المدرب مانع الاستعدادات لبطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي ستقام في تونس في أكتوبر القادم و هي المنافسة التأهيلية للمرحلة النهائي من كأس أمم إفريقيا في ذات الفئة.