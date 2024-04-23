إعــــلانات
الرياضة

الفاف تكشف قائمة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

بقلم عزيز طالبي
الفاف تكشف قائمة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة
المنتخب الوطني
  • 291
  • 0

أعلن الناخب الوطني لأقل من 20 سنة ياسين مانع عن قائمة اللاعبين الخاصة بالتربص التحضيري الذي سيقام بداية من 24 إلى 29 أفريل بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

وسيخوض المنتخب الوطني التربص المقبل بـ 26 لاعبا الذين سيصلون بداية من الساعة 11 صباحا حسبما كشف عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وتستعد كتيبة المدرب مانع الاستعدادات لبطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي ستقام في تونس في أكتوبر القادم و هي المنافسة التأهيلية للمرحلة النهائي من كأس أمم إفريقيا في ذات الفئة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/hJ4c1
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر