الفاف تكشف مخرجات الاجتماع التقني الخاص بمباراة الخضر وغينيا

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، عن مخرجات الاجتماع التقني الخاص بمباراة الخضر، ومنتخب غينيا، المقررة هذا الخميس، برسم تصفيات مونديال 2026.

وكشفت “الفاف”، بأن المنتخب الوطني، سيخوض هذه المباراة، بالبدلة البيضاء، فيما سيدخل منتخب غينيا، بقميص أحمر، وتبان أصفر.

كما استعرض منظمو المباراة، خلال هذا الاجتماع التقني الذي انعقد اليوم الأربعاء، كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.

ونشرت “الفاف” أسماء طاقم التحكيم المعني بإدارة هذه المباراة، ويتعلق الأمر بالحكم الرئيسي تيسينا وييسا، من اثيوبيا، ومساعديه نوبوي نغويغو (الكاميرون)، ليبان عبد الرزاق أحمد (جيبوتي). بالإضافة للحكم الرابع تيودروس ميتيكو (اثيوبيا).

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، ونظيره الغيني، والمقررة غذا الخميس، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، تدخل ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.