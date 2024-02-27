الفاف تكشف مواعيد الجمعيات العامة للبطولة الوطنية

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” عن الجدول الزمني للجمعيات العامة للبطولة الوطنية لكرة القدم.

ووضعت الفاف رزنامة لمنافسة الرابطة المحترفة الأول، و بطولة “الهواة” وحتى البطولة النسوية .

و بالتفاصيل، ستعقد الجمعية العامة للرابطة المحترفة يوم الأربعاء 17 افريل 2024.

فيما ستعقد الجمعية العامة لبطولة الهواة يوم الثلاثاء 16 أفريل 2024.

كما ستنعقد الجمعية العامة لمنافسة ما بين الرابطات يوم 7 مارس، و البطولة الوطنية النسوية يوم 6 مارس 2024.