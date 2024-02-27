الفاف تكشف مواعيد الجمعيات العامة للبطولة الوطنية
بقلم عزيز طالبي
أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” عن الجدول الزمني للجمعيات العامة للبطولة الوطنية لكرة القدم.
ووضعت الفاف رزنامة لمنافسة الرابطة المحترفة الأول، و بطولة “الهواة” وحتى البطولة النسوية .
و بالتفاصيل، ستعقد الجمعية العامة للرابطة المحترفة يوم الأربعاء 17 افريل 2024.
فيما ستعقد الجمعية العامة لبطولة الهواة يوم الثلاثاء 16 أفريل 2024.
كما ستنعقد الجمعية العامة لمنافسة ما بين الرابطات يوم 7 مارس، و البطولة الوطنية النسوية يوم 6 مارس 2024.
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