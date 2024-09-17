“الفاف” تكشف موعد مواجهة الجولة الرابعة لتصفيات “الكان”

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موعد إجراء مواجهة الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وتجمع بين المنتخب الوطني متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، ونظيره التوغولي، وصيف المجموعة برصيد نقطتين، بعد مرور جولتين.

وحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني، عبر منصة فيسبوك، فقد تم تحديد تاريخ الـ15 أكتوبر المقبل لإجراء هذه المواجهة التي يحتضنها ملعب “كيغي” بالعاصمة التوغولية لومي. بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.

للتذكير، سيواجه زملاء القائد، رياض محرز، منتخب التوغو، في إطار الجولة الثالثة لتصفيات “الكان”، يوم العاشر أكتوبر المقبل. بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، بداية من الساعة الثامنة مساءً.